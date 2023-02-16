17 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 лютого, в православному календарі день пам’яті Микола Сповідника. Жив він у IX столітті. Народився в християнській благочестивій сім'ї на острові Крит. Коли Миколі було 10 років, батьки відправили його в училище при монастирі. В 16 він вже прийняв чернечий постриг.

Коли імператором був Лев Вірменин, Микола Сповідник, як і Феодор Студит, часто опинявся в темницях, де його сильно і довго мучили. Однак він не відмовився від християнської віри та прововжував сповідати.

За часів правління цариці Феодори настав спокій, однак вона правила недовго. Згодом на престол зійшов інший цар і Миколу відправили на заслання. Поневірявся він 7 років, потім прибув в Студійський монастир як бранець. Звільнився лише тоді, коли царство отримав Василій I Македонянин. Прийняв тоді він настоятельство і отримав від Господа дар зцілення.

В народі на його честь святкують народне свято — Микола Студит.

Церковне свято 17 лютого — день пам'яті Ісидора Пелусіота

Народився він в Олександрії, де виховувався у сім'ї благочестивих християн. В молодому віці вирішив покинути батьків та поїхати в пустелю біля міста Пелузії. Саме тому отримав прізвисько Пелусіот. Прославився там як відчайдушний сповідник, до якого приходили ченці.

Згодом відправився він до Константинополя, щоб отримати настанови від Іоанна Златоуста. Там його обрали в настоятелі, тому що вважали мудрим та відповідальним. Проповідував всіляко монастирські догми та закони, зміцнював віру в Бога. Найбільшим щастям вважав можливість повернути душу людини до Господа.

Прикмети 17 лютого

Народні прикмети 17 лютого / Фото: Pexels

стелиться до землі туман — будуть снігопади і потепління;

в ніч проти 17 лютого побачити птицю уві сні до хорошої звістки;

якщо наснилася свиня — настануть важкі часи;

повня 17 лютого означає, що в лісі буде багато зайців.

Що завтра не можна робити

Цього дня, на думку предків, не можна було полювати в лісі, тому що здобич все-рівно буде постійно втікати. Не рекомендується стигти волосся та нігті, бо накличете на себе нещастя. Біду також притягують речі червоного кольору, тому їх краще не носити.

Що можна робити завтра

Наші предки особливо шанували цього дня домашню худобу. За нею доглядали, прибирали в стійлах. Жінки займалися різною роботою по дому, а чоловіки прибирали в городі чи ремонтували щось.

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