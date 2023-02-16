Выкрикивали "Сербия – Россия": сербские националисты устроили митинг в Белграде

Активисты пригрозили власти большими протестам в случае налаживания отношений с Косово.

В центре Белграда митинговали сотни сербских националистов и пророссийских активистов. Они угрожали беспорядками в случае принятия властями Сербии плана по улучшению отношений с Косово.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Некоторые протестующие вышли на улицы города с плакатами с надписью "Косово — нет капитуляции" и выкрикивали "Сербия-Россия".

Дамьян Кнежевич, лидер движения "Народный патруль", поддерживающее вторжение России в Украину и активно участвующее в преследовании мигрантов, пригрозил властям большими протестами.

"Вы (правительство, — ред.) боитесь беспорядков. Клянусь вам, мы готовы к большему", — сказал он.

Сербские националисты вышли на протест

Если государственное руководство не сможет предотвратить вступление Косово в ООН, то активисты будут просить руководство РФ применить право вето и выйдут на антивластные протесты, добавил Кнежевич.

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Напомним, в прошлом году власти Косово официально подали заявку на вступление в Евросоюз. Также ТСН.ua информировал, что заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал Сербии и Косово "скорее решить спорные вопросы" ради объединения с ЕС.

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