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Астрологический прогноз на 16 февраля

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Астрологический прогноз на 16 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые начинания – как профессионального, так и бытового свойства – приведут не к прибыли, а к убыткам, а серьезные решения, принятые в это время, заведомо окажутся ошибочными. 

Символ дня: Лягушка-путешественница. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: бирюзовый, аквамариновый, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл. 

За какую часть тела отвечает: ноги – бедра. 

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний: если помощь не будет оказана вовремя, велика вероятность серьезных осложнений. Также необходимо отказаться от серьезных физических нагрузок – они чреваты травмами. 

Питание дня: питаться необходимо умеренно, мясо заменить рыбой или продуктами с растительным белком – например, фасолью. При желании – или необходимости – можно садиться на диету или поститься. 

Стрижка дня: стричься сегодня не только можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: можно ухаживать за рассадой: подкармливать, пропалывать, прореживать. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать любовные амулеты и талисманы, а также читать заговоры на успешное завершение судебных дел. 

Сны дня: сны нынешней ночи говорят о внутренних проблемах человека – в частности, о том, страдает он от избыта гордыни или нет. Если ответ на вопрос положительный, значит, необходимо поработать над собой, чтобы исправить положение. 

Табу дня: рассеянность и невнимательность в этот день недопустимы. 

Афоризм дня: "Чем бессодержательнее жизнь, тем она тяжелее" (французский журналист и писатель Альфонс Алле). 

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Дата публикации
Просмотры
168
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