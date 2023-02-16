Астрологический прогноз на 16 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начинания – как профессионального, так и бытового свойства – приведут не к прибыли, а к убыткам, а серьезные решения, принятые в это время, заведомо окажутся ошибочными.

Символ дня: Лягушка-путешественница.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: бирюзовый, аквамариновый, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл.

За какую часть тела отвечает: ноги – бедра.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний: если помощь не будет оказана вовремя, велика вероятность серьезных осложнений. Также необходимо отказаться от серьезных физических нагрузок – они чреваты травмами.

Питание дня: питаться необходимо умеренно, мясо заменить рыбой или продуктами с растительным белком – например, фасолью. При желании – или необходимости – можно садиться на диету или поститься.

Стрижка дня: стричься сегодня не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: можно ухаживать за рассадой: подкармливать, пропалывать, прореживать.

Магия и мистика дня: можно изготавливать любовные амулеты и талисманы, а также читать заговоры на успешное завершение судебных дел.

Сны дня: сны нынешней ночи говорят о внутренних проблемах человека – в частности, о том, страдает он от избыта гордыни или нет. Если ответ на вопрос положительный, значит, необходимо поработать над собой, чтобы исправить положение.

Табу дня: рассеянность и невнимательность в этот день недопустимы.

Афоризм дня: "Чем бессодержательнее жизнь, тем она тяжелее" (французский журналист и писатель Альфонс Алле).

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