16 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 февраля, в православном календаре день памяти святых Симеона и Анны. По церковным преданиям, праведный Симеон был избранником Божьим, который не мог умереть, пока на землю не придет Мессия. Святой вел благочестивую жизнь, переводил Священные писания и именно из них узнал о рождении Иисуса Христа.

Тогда Симеон отправился в Иерусалимский храм, где встретил Деву Марию. Она держала на руках младенца. Тогда и стало всем понятно, что именно Иисус Христос обещан Спасителем. Благословил старец Божию Матерь и ее мужа Иосифа. А потом сказал, что перед этим приходила в храм Анна пророчица, которая также славила Господа и говорила о нем много.

Скончался Симеон в возрасте 360 лет, а его мощи позже перенесли в Константинополь.

В народе в честь святых празднуют праздник — Семена и Анны.

Приметы 16 февраля

от леса слышен шум до оттепели;

громко чирикают воробьи — весна будет ранней;

много снега выпало – будет дождливое лето.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещено в этот день брать и давать деньги взаймы. Иначе весь год можно прожить в нищете. Не стоит одевать черную одежду – она привлекает несчастье. А еще не рекомендуется подметать в доме, потому что можно выместить все благополучие.

Что можно делать завтра

Православные верующие молятся святым Симеону и Анне, прося оградить детей от бед. Их считают покровителями младенцев, поэтому у них можно также просить здоровья.

Наши предки убирали в стойлах, ухаживали за лошадьми. А в доме развешивали венки из целебных трав.

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