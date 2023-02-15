16 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 лютого, в православному календарі — день пам’яті святих Симеона й Анни. За церковними переказами, праведний Симеон був Божим обранцем, який не міг померти, поки на землю не прийде Месія. Святий вів благочестиве життя, перекладав Священні писання і саме з них дізнався про народження Ісуса Христа.

Тоді відправився Симеон до Єрусалимського храму, де зустрів Діву Марію. Вона тримала на руках немовля. Тоді і стало всім зрозуміло, що саме Ісус Христос — обіцяний Спаситель. Благословив старець Божу Матір і її чоловіка Йосипа. А потім сказав, що перед цим приходила до храму Анна-пророчиця, яка також славила Господа і говорила багато про нього.

Помер Симеон у віці 360 років, а його мощі пізніше перенесли до Константинополя.

В народі на честь святих святкують свято — Семена й Анни.

Прикмети 16 лютого

з лісу чути шум — до відлиги;

голосно цвірінькають горобці — весна буде ранньою;

багато снігу випало — буде дощове літо.

Що завтра не можна робити

Категорично заборонено цього дня брати і давати гроші в борг. Інакше весь рік можна прожити в злиднях. Не варто вдягати чорний одяг — він привертає нещастя. А ще не рекомендується підмітати в будинку, бо можна вимести все благополуччя.

Що можна робити завтра

Православні віряни моляться святим Симеону й Анні, просячи захистити дітей від бід. Їх вважають покровителями немовлят, а тому у них можна також просити здоров'я.

Цього дня наші предки прибирали в стійлах, доглядали за кіньми. А в будинку розвішували вінки з цілющих трав.

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