Астрологічний прогноз на 16 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання – як професійної, так і побутової властивості – призведуть не до прибутку, а до збитків, а серйозні рішення, ухвалені в цей час, виявляться помилковими.

Символ дня: Жаба-мандрівниця.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір: бірюзовий, аквамариновий, колір морської хвилі.

Щасливі камінці дня: жовтий нефрит, корал.

За яку частину тіла відповідає: ноги – стегна.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань: якщо допомога не буде вчасною, велика ймовірність серйозних ускладнень. Також необхідно відмовитися від серйозних фізичних навантажень – вони можуть призвести до травм.

Харчування дня: харчуватись необхідно помірно, м'ясо замінити рибою або продуктами з рослинним білком – наприклад, квасолею. За бажання – чи необхідності – можна сідати на дієту або постувати.

Стрижка дня: стригтися сьогодні не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна доглядати розсаду: підгодовувати, прополювати, проріджувати.

Магія та містика дня: можна виготовляти любовні амулети та талісмани, а також читати змови на успішне завершення судових справ.

Сни дня: сни цієї ночі говорять про внутрішні проблеми людини – зокрема, про те, страждає вона від надміру гордоти чи ні. Якщо відповідь на запитання позитивна, то необхідно попрацювати над собою, щоб виправити становище.

Табу дня: неуважність цього дня неприпустимі.

Афоризм дня: "Чим беззмістовніше життя, тим воно важче" (французький журналіст та письменник Альфонс Алле).

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