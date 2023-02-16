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Вигукували "Сербія - Росія": сербські націоналісти влаштували мітинг у Белграді

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Вигукували "Сербія - Росія": сербські націоналісти влаштували мітинг у Белграді

Сербські націоналісти вийшли на протест / Фото: Associated Press

Активісти пригрозили владі більшими протестам у разі налогодження стосунків із Косово.

У центрі Белграда мітингували сотні сербських націоналістів і проросійських активістів. Вони погрожували заворушеннями в разі ухвалення владою Сербії плану покращення відносин із Косово.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Деяки протестувальники вийшли на вулиці міста з плакатами з написом "Косово — не капітуляції" й вигукували "Сербія-Росія".

Дам’ян Кнежевич, лідер руху "Народний патруль", який підтримує вторгнення Росії в Україну та бере активну участь у переслідуванні мігрантів, пригрозив владі більшими протестами.

"Ви (уряд, - ред.) боїтеся заворушень. Клянусь вам, ми готові на більше", - сказав він.

Сербські націоналісти вийшли на протест / ©
Сербські націоналісти вийшли на протест

Якщо державне керівництво не зможе запобігти вступу Косово в ООН, то активісти проситимуть керівництво РФ застосувати право вето й вийдуть на анти-владні протести, додав Кнежевич. 

Нагадаємо, в минулому році влада Косова офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу. Також ТСН.uа інформував, що заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар порадив Сербії та Косову "швидше вирішити спірні питання" заради об'єднання з ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
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