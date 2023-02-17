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Астрологический прогноз на 17 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
603
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 17 февраля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда решить застарелые проблемы, как профессионального, так и личного свойства, можно будет, только посмотрев на них под новым – неожиданным – углом зрения. 

Символ дня: скипетр. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: васильковый, индиго, кобальтовый. 

Счастливые камни дня: малахит, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже. 

Болезни дня: возможно нарушение жидкостного обмена организма, проблемы с лимфой и кровью, поэтому сдавать последнюю не рекомендуется. 

Питание дня: пища рекомендована постная, от картофеля в любом его виде и цитрусовых нужно отказаться. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, не только облагородит внешность, но и изменит к лучшему будущее. 

Дачные работы дня: можно сеять цветы на рассаду. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды по очищению жилья, используя волшебную силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими и сбываются в течение нескольких дней. 

Табу дня: нельзя не только смотреться в зеркала, но и близко к ним подходить. 

Афоризм дня: "Энергия и материя – это всего лишь два проявления одной сущности" (британский писатель-фантаст Кристофер Прист). 

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Дата публикации
Просмотры
603
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