Астрологический прогноз на 17 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда решить застарелые проблемы, как профессионального, так и личного свойства, можно будет, только посмотрев на них под новым – неожиданным – углом зрения.

Символ дня: скипетр.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: васильковый, индиго, кобальтовый.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже.

Болезни дня: возможно нарушение жидкостного обмена организма, проблемы с лимфой и кровью, поэтому сдавать последнюю не рекомендуется.

Питание дня: пища рекомендована постная, от картофеля в любом его виде и цитрусовых нужно отказаться.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, не только облагородит внешность, но и изменит к лучшему будущее.

Дачные работы дня: можно сеять цветы на рассаду.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды по очищению жилья, используя волшебную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими и сбываются в течение нескольких дней.

Табу дня: нельзя не только смотреться в зеркала, но и близко к ним подходить.

Афоризм дня: "Энергия и материя – это всего лишь два проявления одной сущности" (британский писатель-фантаст Кристофер Прист).

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