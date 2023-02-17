Астрологический прогноз на 17 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда решить застарелые проблемы, как профессионального, так и личного свойства, можно будет, только посмотрев на них под новым – неожиданным – углом зрения.
Символ дня: скипетр.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: васильковый, индиго, кобальтовый.
Счастливые камни дня: малахит, изумруд.
За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже.
Болезни дня: возможно нарушение жидкостного обмена организма, проблемы с лимфой и кровью, поэтому сдавать последнюю не рекомендуется.
Питание дня: пища рекомендована постная, от картофеля в любом его виде и цитрусовых нужно отказаться.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, не только облагородит внешность, но и изменит к лучшему будущее.
Дачные работы дня: можно сеять цветы на рассаду.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды по очищению жилья, используя волшебную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими и сбываются в течение нескольких дней.
Табу дня: нельзя не только смотреться в зеркала, но и близко к ним подходить.
Афоризм дня: "Энергия и материя – это всего лишь два проявления одной сущности" (британский писатель-фантаст Кристофер Прист).
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