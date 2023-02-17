Астрологічний прогноз на 17 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли вирішити застарілі проблеми – як професійної, так і особистої якості – можна буде, лише поглянувши на них під новим, несподіваним кутом зору.

Символ дня: скіпетр.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: волошковий, індиго, кобальтовий.

Щасливі камені дня: малахіт, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: ноги від колін і нижче.

Хвороби дня: можливе порушення рідинного обміну в організмі, проблеми з лімфою та кров'ю, тому здавати останню не рекомендується.

Харчування дня: їжа рекомендується пісна, від картоплі в будь-якому її вигляді та цитрусових потрібно відмовитися.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, не лише облагородить зовнішність, а й змінить майбутнє на краще.

Дачні роботи: можна сіяти квіти на розсаду.

Магія та містика дня: можна проводити обряди з очищення житла, використовуючи чарівну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими і здійснюються протягом кількох днів.

Табу дня: не можна не лише дивитися у дзеркало, а й близько до нього підходити.

Афоризм дня: "Енергія і матерія – це лише два прояви однієї сутності" (британський письменник-фантаст Крістофер Пріст).

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