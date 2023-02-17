На водоймі в Києві рибалка провалився під кригу й загинув

Він зник під водою за 15 хвилин до прибуття рятувальників.

У четвер, 16 лютого, на киїівській водоймі рибалка провалився під кригу й загинув. Інцидент стався біля вулиці Дмитрової на річці Десенка.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

"Зі слів свідків, людина зникла під водою за 15 хвилин до прибуття перших рятувальних підрозділів. Тіло чоловіка було виявлено за 40 метрів від берега та за допомогою водолазно-рятувального спорядження доставлено на берег і передано бригаді швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Медии констатували смерть чоловіка, а правоохоронці наразі встановлюють причини та обставини загибелі.

Рятувальники нагадують, що для однієї людини безпечна товщина криги - 7 сантиметрів; для групової переправи - 15 сантиметрів. Під час нестійких погодних умов виходити на кригу водойм заборонено.

Раніше ми повідомляли, що під кригою в Чернівецькій області знайшли тіло 8-річного хлопчика.

Також ТСН.uа інформував, що в Одесі чоловік, ризикуючи власним життям, намагався врятувати собаку й сам провалився під кригу. Рятувальникам довелося витягати з крижаної пастки і собаку, і чоловіка.

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