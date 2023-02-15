Ризикував життям заради собаки: на одеському ставку чоловік у поважному віці провалився під кригу

Рятувальникам довелося витягати з крижаної пастки і собаку, і чоловіка.

У вівторок, 14 лютого, у Одесі чоловік, рятуючи собаку на місцевому ставку, провалився під кригу. Інцидент стався в парку Малиновського району.

На місце події рятувальників викликали небайдужі громадяни, повідомляє пресслужба ДСНС.

Чоловіка 1948-го року народження та його собаку витягували з крижаної пастки за допомогою трьохколінчатої драбини та мотузки,

"Нехтування власною безпекою заради порятунку собаки ледь не завершилося трагедією", - йдеться в повідомленні.

У Одесі чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку

Але від госпіталізації та медичної допомоги постраждалі відмовились. Рятувальники закликають берегти своє життя та стежити за домашніми улюбленцями, а в подібних випадках - відразу дзвонити за номером 101.

Раніше ми повідомляли, що в турецькому місті Малатья, яке постраждало через землетрус, собака-рятувальник допомагає діставати людей з-під завалів. Усі його лапки поранені уламками скла, проте собака й далі шукає людей. Він врятував уже п'ятьох осіб.

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