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Ризикував життям заради собаки: на одеському ставку чоловік у поважному віці провалився під кригу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ризикував життям заради собаки: на одеському ставку чоловік у поважному віці провалився під кригу

У Одесі чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку / Фото: Facebook/ ДСНС України

Рятувальникам довелося витягати з крижаної пастки і собаку, і чоловіка.

У вівторок, 14 лютого, у Одесі чоловік, рятуючи собаку на місцевому ставку, провалився під кригу. Інцидент стався в парку Малиновського району. 

На місце події рятувальників викликали небайдужі громадяни, повідомляє пресслужба ДСНС.

Чоловіка 1948-го року народження та його собаку витягували з крижаної пастки за допомогою трьохколінчатої драбини та мотузки,

"Нехтування власною безпекою заради порятунку собаки ледь не завершилося трагедією", - йдеться в повідомленні. 

У Одесі чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку / ©
У Одесі чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку

Але від госпіталізації та медичної допомоги постраждалі відмовились. Рятувальники закликають берегти своє життя та стежити за домашніми улюбленцями, а в подібних випадках - відразу дзвонити за номером 101. 

Раніше ми повідомляли, що в турецькому місті Малатья, яке постраждало через землетрус, собака-рятувальник допомагає діставати людей з-під завалів. Усі його лапки поранені уламками скла, проте собака й далі шукає людей. Він врятував уже п'ятьох осіб. 

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