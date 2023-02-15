Біля парламенту Швейцарії заарештували чоловіка з вибухівкою

У вівторок, 14 лютого, у Берні, столиці Швейцарії заарештували біля парламенту країни чоловіка в бронежилеті. У нього виявили вибухівку.

Про це інформує Associated Press.

Поліцейські евакуювали людей із парламенту і ще декількох установ.

"Співробітники федеральної служби безпеки помітили чоловіка біля південного входу в будівлю парламенту. Він був у бронежилеті та кобурі для зброї. Поведінка чоловіка викликали підозру", - повідомили в поліції Берна.

Після подальшої перевірки у нього знайшли вибухівку. Після проведення фізичного та психологічного обстеження підозрюваного правоохоронці не виявили жодних мотивів його дій. Федеральна прокуратура та поліція відкрили кримінальне провадження.

Раніше ми повідомляли, що на сході Великої Британії вибухнула авіаційна бомба часів Другої світової війни під час спроби розмінування. Це сталося за 200 кілометрів від Лондона.

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