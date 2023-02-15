Возле парламента Швейцарии арестовали мужчину со взрывчаткой

Во вторник, 14 февраля, в Берне, столице Швейцарии, арестовали возле парламента страны мужчину в бронежилете. У него обнаружили взрывчатку.

Об этом информирует Associated Press.

Полицейские эвакуировали людей из парламента и еще нескольких учреждений.

"Сотрудники федеральной службы безопасности заметили мужчину у южного входа в здание парламента. Он был в бронежилете и кобуре для оружия. Поведение мужчины вызвало подозрение", — сообщили в полиции Берна.

После дальнейшей проверки у него обнаружили взрывчатку. После проведения физического и психологического обследования подозреваемого правоохранители не выявили никаких мотивов его действий. Федеральная прокуратура и полиция открыли уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что на востоке Великобритании взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны при попытке разминирования. Это произошло в 200 километрах от Лондона.

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