Новым главой Высшего антикоррупционного суда стала Вера Михайленко

Вера Михайленко – новая глава Высшего антикоррупционного суда. Решение о ее назначении на должность было принято во вторник, 14 февраля, на общем собрании судей.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Высший антикоррупционный суд возглавила Вера Михайленко / Фото: Высший антикоррупционный суд/Facebook

С 7 мая 2019 года до 6 мая 2022 года главой высшего специализированного суда Украины была Елена Танасевич. Затем полномочия главы Суда исполнял Олег Павлишин.

Ранее мы сообщали, что ВАКС заочно арестовал экспредседателя НБУ Кирилла Шевченко. Он подозревается в организации схемы вывода 206 миллионов гривен из госбанка. Если Шевченко вернется в Украину, его должны задержать на границе и доставить в суд в течение двух суток.

Взятка на 400 тысяч долларов – Высший антикоррупционный суд арестовал Василия Лозинского

Читайте также: