Трагедія у Польщі: українські підлітки провалилися під кригу і загинули

Хлопців витягнули з води і реанімували, однак вони померли в лікарні.

У суботу, 17 лютого, у Польщі, неподалік міста Сувалки Підляського воєводства, двоє українських підлітків – хлопці 12 і 16 років – провалилися під кригу на озері.

Про це передає польське видання portalsamorzadowy.

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“За інформацією поліції, у суботу вдень у Старому Фільварку на озері Вігри, приблизно за двісті метрів від берега, під хлопцями провалився лід. Хлопці – громадяни України, 12-ти та 16 років”, – йдеться у виданні.

У рятувальній операції на озері брали участь майже тридцять рятувальників, зокрема водолази. Використовували човни та льодові сани, також був задіяний гелікоптер

Підлітків витягнули з води, на березі їх реанімували та у важкому стані доправили до лікарні. Проте у лікарні обидва підлітки загинули; один у суботу ввечері, інший у неділю після півночі.

За фактом загибелі дітей місцева прокуратура розпочала розслідування щодо дій опікунів за недогляд та ненавмисне заподіяння смерті.

Раніше повідомлялося, що у Польщі жорстоко вбили 38-річну українку. 48-річний чоловік завдав жінці двадцять ударів ножем. Без матері вдома в Україні залишилося троє дітей.

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