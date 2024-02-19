Новости с границы выглядят просто издевательски: Зеленский возмутился действиями поляков

Он напомнил, что через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Президент предположил, что действительно ситуация не в зерне, а, скорее всего, в политике.
Вечером, 19 февраля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.
Визит на передовую
Президент рассказал о визите в Харьковскую область, на позиции наших воинов на Купянском направлении. Зеленский посетил 14-ю отдельную механизированную бригаду – один из командных пунктов.
"Как всегда – доклад, основные потребности. Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта – именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украине. И это очень ощутимые вещи", – сказал он.
Глава государства признал, что Украина испытывает дефицит артиллерии и потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия. Он заверил, что власть работает с партнерами, чтобы возобновить и продлить поддержку.
Отдельно Зеленский поблагодарит всех украинцев, которые уже наладили производство оружия, производство снарядов, дронов и РЭБ.
Также президент наградил украинских воинов:
- "Золотую Звезду" вручил Герою Украины полковнику Олегу Апостолу – командующему нашей славной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой;
- орденом Богдана Хмельницкого отметил капитана Андрея Заику из 14-й отдельной механизированной,
- орденами "За мужество" – сержанта Романа Прокопчука из 95-й и солдата Виктора Климюка из 14-й бригады,
- "Крестом боевых заслуг" – полковника Александра Луценко, и пообещал в ближайшее время вручить ему награду.
Международная политика
Сегодня в Японии начала работу Конференция по экономическому росту и обновлению в Украине. В Японии работает украинская делегация во главе с Денисом Шмыгалем.
"Очень предметные переговоры. Уже есть десятки усиливших нас договоренностей наше сотрудничество. Чем сильнее будут наши экономические возможности, чем больше будет солидарности с Украиной, тем быстрее путинское зло будет сломлено нашими общими усилиями", – сказал Зеленский.
Граница с Польшей
"И относительно ситуации, к сожалению, не похожей — ситуации, которая ежедневно демонстрирует эрозию солидарности. Происходящее на нашей западной границе — границе с Польшей — нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость", — сказал Зеленский.
Он напомнил, что через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Президент предположил, что действительно ситуация не в зерне, а, скорее всего, в политике.
"И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", – подытожил глава государства.
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Зеленский возмущен: Новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски!
Ранее президент Владимир Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине.
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