Новости с границы выглядят просто издевательски: Зеленский возмутился действиями поляков

Он напомнил, что через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Президент предположил, что действительно ситуация не в зерне, а, скорее всего, в политике.

Вечером, 19 февраля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Визит на передовую

Президент рассказал о визите в Харьковскую область, на позиции наших воинов на Купянском направлении. Зеленский посетил 14-ю отдельную механизированную бригаду – один из командных пунктов.

"Как всегда – доклад, основные потребности. Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта – именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украине. И это очень ощутимые вещи", – сказал он.

Глава государства признал, что Украина испытывает дефицит артиллерии и потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия. Он заверил, что власть работает с партнерами, чтобы возобновить и продлить поддержку.

Отдельно Зеленский поблагодарит всех украинцев, которые уже наладили производство оружия, производство снарядов, дронов и РЭБ.

Также президент наградил украинских воинов:

"Золотую Звезду" вручил Герою Украины полковнику Олегу Апостолу – командующему нашей славной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой;

орденом Богдана Хмельницкого отметил капитана Андрея Заику из 14-й отдельной механизированной,

орденами "За мужество" – сержанта Романа Прокопчука из 95-й и солдата Виктора Климюка из 14-й бригады,

"Крестом боевых заслуг" – полковника Александра Луценко, и пообещал в ближайшее время вручить ему награду.

Президент Владимир Зеленский во время визита на Купянское направление

Международная политика

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Сегодня в Японии начала работу Конференция по экономическому росту и обновлению в Украине. В Японии работает украинская делегация во главе с Денисом Шмыгалем.

"Очень предметные переговоры. Уже есть десятки усиливших нас договоренностей наше сотрудничество. Чем сильнее будут наши экономические возможности, чем больше будет солидарности с Украиной, тем быстрее путинское зло будет сломлено нашими общими усилиями", – сказал Зеленский.

Граница с Польшей

"И относительно ситуации, к сожалению, не похожей — ситуации, которая ежедневно демонстрирует эрозию солидарности. Происходящее на нашей западной границе — границе с Польшей — нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость", — сказал Зеленский.

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Он напомнил, что через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Президент предположил, что действительно ситуация не в зерне, а, скорее всего, в политике.

"И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", – подытожил глава государства.

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Зеленский возмущен: Новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски!