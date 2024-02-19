Зеленский приехал на передовую на Купянском направлении

Президент наградил военных, защищающих Украину на этом участке фронта.

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область посетил батальонный командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, выполняющей боевые задания по обороне Купянска.

Об этом говорится на сайте главы государства в понедельник, 19 февраля.

В частности, Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на этом участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

Командир бригады рассказал президенту об опыте применения дронов разных типов на Купянском направлении и особенностях борьбы с российскими беспилотниками с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Отдельно говорили об обеспечении подразделений техникой, боеприпасами и т.д.

"Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих собратьев. Это очень важно. Желаю всем вам победы", — сказал Зеленский бойцам.

Он наградил военных, отличившихся при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, глава пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что РФ пытается заблокировать Купянск и сосредотачивает силы в направлении Часового Яра в Донецкой области. Российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении.

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