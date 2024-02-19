Зеленський приїхав на передову на Куп'янському напрямку

Президент нагородив військових, що боронять Україну на цій ділянці фронту.

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Харківської області відвідав батальйонний командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська.

Про це йдеться на сайті глави держави у понеділок, 19 лютого.

Зокрема, Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони.

Командир бригади розповів президенту про досвід застосування дронів різних типів на Куп’янському напрямку та про особливості боротьби з російськими безпілотниками за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Окремо говорили про забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами тощо.

"Впевнений у вас. Бажаю вам здоров’я, берегти себе та своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги", — сказав Зеленський бійцям.

Він нагородив військових, які відзначилися під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, очільник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що РФ намагається заблокувати Куп'янськ і зосереджує сили у напрямку Часового Яру на Донеччині. Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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