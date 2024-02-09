Окупанти зменшили інтенсивність атак на лівобережжі Херсонщини: Гуменюк розповіла деталі

Окупанти зменшили інтенсивність атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Війська РФ штурмують піхотою без використання бронетехніки.

Про це під час телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона наголошує, що Сили оборони продовжують утримувати позиції на Лівобережжі, а також відбивати атаки ворога.

"З боку окупантів інтенсивність атак так суттєво знизилася. Останніми днями було три-чотири атаки. За минулу добу ми нарахували дві такі. Вони теж були невдалими", - сказала вона.

Загарбники продовжують піхотні штурми, але бронетехніку не застосовують. Гуменюк наголошує, що, ймовірно, росіяни економлять

"Ми бачимо, це вже довготривалий час відбувається. Після того, як вони досить потужно втрачали її при кожному штурмі. Була така заборона на використання техніки і зараз суто виходи піхотних груп", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, вночі РФ завдали ударів дронами по півдню України. Росіяни зосередили свій удар на Херсонщині, але досить результативно відпрацювали сили ППО. В області було знищено чотири БпЛА.

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