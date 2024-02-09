Команда Сирського: що відомо про кандидатів на керівні посади

Зеленський озвучив 5 ймовірних кандидатів.
Президент Володимир Зеленський, 8 лютого, призначив новим головкомом ЗСУ Олександра Сирського. Крім того, він назвав кандидатів на ключові посади в Генштабі.
Про це він розповів у вечірньому зверненні 8 лютого.
Нові командири в команду Сирського
"Це не про прізвища. І тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних Силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант і кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні", - каже він.
Серед кандидатів:
Бригадний генерал Андрій Гнатов:
- колишній начальник штабу;
- заступник командувача військ ОК "Південь";
- керував обороною Миколаєва та Бахмут;
- екскомандир 36-ї ОБрМП.
Бригадний генерал Михайло Драпатий:
- колишній командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади;
- командир Оперативного угруповання військ "Херсон";
- лицар орденів Хмельницького та "Народний Герой України".
Бригадний генерал Ігор Скибюк:
- заступник командувача Десантно-штурмових військ;
- колишній командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади;
- Герой України.
Полковник Павло Паліса:
- командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр";
- обороняв Бахмут з лютого 2023 року;
- перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США, аби долучитися до оборони України
Полковник Вадим Сухаревський:
- командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Що відомо про призначення нового головкома
Нагадаємо, президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.
В оточенні останнього прокоментували цю кадрову перестановку.
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