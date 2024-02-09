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Команда Сирського: що відомо про кандидатів на керівні посади

Команда Сирського: що відомо про кандидатів на керівні посади

Олександр Сирський / Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Зеленський озвучив 5 ймовірних кандидатів.

Президент Володимир Зеленський, 8 лютого, призначив новим головкомом ЗСУ Олександра Сирського. Крім того, він назвав кандидатів на ключові посади в Генштабі.

Про це він розповів у вечірньому зверненні 8 лютого.

Нові командири в команду Сирського

"Це не про прізвища. І тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних Силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант і кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні", - каже він.

Серед кандидатів:

Бригадний генерал Андрій Гнатов:

  • колишній начальник штабу;
  • заступник командувача військ ОК "Південь";
  • керував обороною Миколаєва та Бахмут;
  • екскомандир 36-ї ОБрМП.

Бригадний генерал Михайло Драпатий:

  • колишній командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади;
  • командир Оперативного угруповання військ "Херсон";
  • лицар орденів Хмельницького та "Народний Герой України".

Бригадний генерал Ігор Скибюк:

  • заступник командувача Десантно-штурмових військ;
  • колишній командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади;
  • Герой України.

Полковник Павло Паліса:

  • командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр";
  • обороняв Бахмут з лютого 2023 року;
  • перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США, аби долучитися до оборони України

Полковник Вадим Сухаревський:

  • командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Що відомо про призначення нового головкома

Нагадаємо, президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

В оточенні останнього прокоментували цю кадрову перестановку.

Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала відставку Валерія Залужного. Вона щиро потішилася таким рішенням.

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