Данілов про відставку Залужного: "Якщо у вас є система, ви досягнете результату"

Сьогодні одна частина населення вважає, що зараз "знімуть" Валерія Федоровича, нашого "сталевого генерала", і буде катастрофа. Інша частина вважає, що треба зробити заміну, влити нову кров, і буде тоді зовсім інша ситуація. Насправді ні одні, ні другі не мають рації, що відбувається.

Про це в інтерв'ю "Бабель" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Мають працювати системи

Як наголосив Данілов, дивлячись на ті нормативно-правові документи, які є на сьогодні у державі – Конституція, решта законів – президент країни є верховним головнокомандувачем Збройних сил України. В нього є право приймати ті чи інші рішення, якщо він вважає за необхідне, якщо вони є для досягнення мети вкрай необхідними саме в цей час. Такого права в нього ніхто забрати не може.

"Тому ще раз наголошую – коли ми переходимо на персоналії, говорити, що це Залужний. Давайте говорити, що це головнокомандувач", – каже посадовець.

Наразі першим заступником секретаря РНБО працює генерал-полковник Хомчак, акцентує Данілов, який до певного періоду був головнокомандувачем Збройних сил України. Президент України його звільнив з цієї посади, йому запропонували посаду першого заступника секретаря РНБО, і він працює, він служить, від 24 лютого перебуває тут. Але ми ніде не чули його прізвище, а він так само був головнокомандувачем.

"Ми маємо розуміти просту річ – мають працювати системи. Якщо у вас є система, ви досягнете результату", – запевняє Данілов.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Читайте провідні новини дня: