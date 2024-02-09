Путіна впіймали на брехні про батька Зеленського

Президент Росії Володимир Путін зганьбився брехнею про батька президента України Володимира Зеленського, назвавши Олександра Зеленського "фронтовиком".

Своїми вигадками російський диктатор поділився в інтерв’ю американському журналісту-пропагандисту Такеру Карлсону.

Путін розповів, що начебто мав розмову із Зеленським, у якій докоряв президенту України за "підтримку неонацистів".

"Я якось із ним говорив про це. Я казав: "Володю, ну що ти робиш? Навіщо ти підтримуєш сьогодні неонацистів в Україні, коли твій батько воював із фашизмом? Він фронтовик". Не говоритиму, що він відповів, це окрема тема, і я вважаю, це некоректно", – розповів очільник Кремля.

І тут Путін упіймався на очевидній брехні, адже батько українського президента Олександр Зеленський народився вже після кінця Другової світової війни, а саме 1947 року.

До слова, у цьому ж інтерв’ю Путін висловив переконання, що Захід нібито почав усвідомлювати неможливість стратегічної поразки РФ, і що "Росія та Україна рано чи пізно домовляться".

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