Путина поймали на вранье об отце Зеленского

Президент России Владимир Путин опозорился из-за вранья об отце президента Украины Владимира Зеленского, назвав Александра Зеленского "фронтовиком".

Своими выдумками российский диктатор поделился в интервью американскому журналисту-пропагандисту Такеру Карлсону.

Путин рассказал, что якобы имел разговор с Зеленским, в котором упрекал президента Украины за "поддержку неонацистов".

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"Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов в Украине, когда отец твой воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно", – рассказал глава Кремля.

И тут Путин попался на очевидном вранье, ведь отец украинского президента Александр Зеленский родился уже после конца Второй мировой войны, а именно в 1947 году.

К слову, в этом же интервью Путин выражал убеждение, что Запад якобы начал осознавать невозможность стратегического поражения РФ, и что "Россия и Украина рано или поздно договорятся".

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