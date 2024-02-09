Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов

Водночас Україна не має достатньо інформації про те, чи живі полонені, яких мали обміняти того дня.

Під час катастрофи російського Іл-76 на борту не було українських військовополонених. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.

Про це в інтерв'ю "Бабель" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості", — сказав Данілов.

На його думку, росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки.

"Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", — додав він.

Що відомо про катастрофу Іл-76

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода.

Того ж дня росЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що начебто на борту повітряного судна перебували 65 українських полонених — їх везли на обмін, і літак саме сідав. На місці падіння прибули російські правоохоронці та опублікували світлини та відео з поля, на якому упав літак. На кадрах, зауважили спостерігачі, не було видно ознак, що у салоні могла перебувати велика кількість людей.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що на 24 січня дійсно планували здійснити обмін полоненими, але у якийсь момент процес зупинився.

25 січня зробив заяву секретар РНБО Олексій Данілов: він запевнив, що влада верифікує наявну інформацію і коли буде щось відомо, повідомить громадськість.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста не отримав від російської влади список українських полонених, яких мали обміняти 24 січня. Кремль приховує прізвища людей, щодо яких були домовленості з українською стороною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПАДІННЯ ІЛ-76 У РОСІЇ: ДЕ ПОДІЛИСЯ ТІЛА?! Всі версії та дивні нюанси! Що приховує РФ?!

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