Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 лютого?

День, коли все має йти своєю чергою, тому не варто квапити події, якої б життєвої сфери вони не стосувалися – професійної чи особистої. Також небажано метушитися — робота в такому режимі очікуваних результатів не принесе, а ось виснажити і позбавити сили може цілком. Час несприятливий для починань: будь-який проєкт, який стартує в цей час, буксуватиме і наштовхуватиметься на несподівані перешкоди. Так що краще відпочити і набратися сил для подальшої роботи.

Лев

Левам – особливо тим з них, хто останнім часом багато й наполегливо працював – зірки наполегливо радять взяти таймаут та присвятити кілька днів відпочинку, тим більше, що нинішня п'ятниця може стати початком великого – подовженого – вікенду. Вибирати заняття для цього дня представники знака можуть самостійно, щоб воно приносило їм задоволення, а цей момент у кожного свій.

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