Новий етап війни та ризики для Зеленського: The Economist оцінив звільнення Залужного

Рішення президента Володимира Зеленського про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного може стати новим і вирішальним етапом війни. Втім, така кадрова заміна також викликає занепокоєння.

Про звільнення головкома і можливі наслідки цієї відставки пише видання The Economist.

Зазначається, заміна Залужного на посаді командувача Збройних сил в межах ширшої реорганізації видається такою, ніби відбулося щось доленосне.

"…звільнення генерала (Валерія Залужного - Ред.) викликає занепокоєння з іншої, більш важливої причини. Це знаменує новий і вирішальний етап у війні – той, в якому Зеленський ризикує помилитися", - йдеться у публікації.

Автори матеріалу вважають, що "частково це пов'язано з вирішальною роллю генерала Залужного у доблесній відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також із його популярністю серед особового складу та цивільного населення України".

"Відмінності між актором-політиком та його загартованим у боях командувачем частково стосувалися культури та особистості. Лише коли російська та українська армії окопалися, а лінія фронту загальмувалася, ці тертя почали завдавати шкоди. Не секрет, що в міру того, як їхні стосунки погіршувалися, вони також почали розходитися в поглядах на те, що робити на полі бою", - йдеться у публікації.

Видання пише, що глава держави та його адміністрація покладають на Залужного відповідальність за торішній невдалий контрнаступ Сил оборони. Нібито у президента хотіли, щоб Збройні сили готувалися до подальших атак та тиснули на Залужного, щоб він розробив бойові плани і взяв на себе непопулярні рішення щодо мобілізації для збільшення кількості військ.

Втім, йдеться у матеріалі The Economist, генерал відкинув ці аргументи. Що більше - Залужний стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси має.

Видання наголошує, що одним із ризиків для президента Зеленського буде нарікання, спровоковане в армії, звільненням "улюбленого командира" - тобто Валерія Залужного.

Своєю чергою, Сирський, зауважують у матеріалі, "має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат".

"Він є суперечливою фігурою, яка викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих. Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента. Обійнявши найвищу посаду, він повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі", - йдеться у статті.

The Economist також наголошує, що звільнення Залужного матиме й політичні наслідки. Крім того, важливе питання ще й в тому, чи зможе Зеленський скористатися відставкою головкома, щоб переорієнтувати своє бачення війни.

"Сьогодні він все ще публічно обіцяє, що Україна поверне кожен сантиметр землі, окупованої російськими військами, навіть розуміючи, що це станеться нескоро, якщо взагалі станеться. Якби українські сили змогли вигнати російських окупантів, це було б чудово. Однак, якщо не станеться щось абсолютно несподіване, війна, визначена територією, - це війна, в якій Україна не може перемогти", - пишуть автори статті.

Важливим також є те, щоб ці зміни у командуванні не погіршили боєздатність України. Саме тому Володимир Зеленський має розглядати реорганізацію як шанс "переосмислити своє бачення війни".

"Щоб вистояти в майбутній тривалій боротьбі, Україна має підвищити свою стійкість. Україна вийде переможцем з цього кривавого конфлікту, якщо вона буде успішною, демократичною, орієнтованою на Захід країною. У цьому питанні не повинно бути ніякої різниці між президентом і його командувачами", - зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, після чуток та різної інформації у ЗМІ 8 лютого, президент України Володимир Зеленський таки відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом генерал підтвердив це і висловив вдячність усім, хто був поруч.

Того ж вечора Володимир Зеленський своїм указом призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського. Водночас президент подякував генералу Валерію Залужному за два роки захисту.

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