Украинских военнопленных не было на борту Ил-76 – Данилов

В то же время у Украины нет достаточной информации о том, живы ли пленные, которых должны были обменять в тот день.

Во время крушения российского Ил-76 на борту не было украинских военнопленных. Впрочем, у Украины нет достаточно информации, живы ли пока пленные, которых должны были обменять в тот день.

Об этом в интервью "Бабель" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Были ли там наши пленники, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие было бы в значительном количестве", — сказал Данилов.

По его мнению, россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", — добавил он.

Что известно о крушении Ил-76

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода.

В тот же день росСМИ начали массово публиковать сообщения, что якобы на борту воздушного судна находились 65 украинских пленных — их везли на обмен, и самолет как раз садился. На месте падения прибыли российские правоохранители и опубликовали фотографии и видео с поля, на котором упал самолет. На кадрах, заметили наблюдатели, не было видно признаков того, что в салоне могло находиться большое количество людей.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали совершить обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился.

25 января сделал заявление секретарь СНБО Алексей Данилов: он заверил, что власти верифицируют имеющуюся информацию и когда будет что-либо известно, сообщит общественность.

Международный Комитет Красного Креста не получил от российских властей список украинских пленных, которых должны были обменять 24 января. Кремль скрывает фамилии людей, по которым были договоренности с украинской стороной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПАДЕНИЕ ИЛ-76 В РОССИИ: КУДА ПОДЕЛИСЬ ТЕЛА?! Все версии и удивительные нюансы! Что скрывает РФ?

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