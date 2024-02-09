Повітряні сили попередили про ймовірні пуски ракет: що відомо

Зранку п'ятниці, 9 лютого, Повітряні сили попередили про імовірні пуски російських ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряну тривогу оголошено у кількох областях.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10:20", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що раніше ПС інформували про загрозу застосування авіаційних засобів ураження через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та північно-східному напрямках.

Станом на 09:50 тривогу оголошено у кількох областях: Чернігівській, Сумській, Харківські, Донецькій, Запорізькій, а також Луганській.

Як повідомлялося, вночі проти 9 лютого армія РФ здійснила удар БпЛА по Україні. Окупанти випустили 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим та Курської області – РФ.

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