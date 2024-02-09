Мотопили та садова техніка STIHL: вибір №1 серед українських споживачів

Щороку в рамках національної премії «Вибір Року» найкращі торгові марки, на які орієнтуються мільйони споживачів по всій Україні, виборюють Статус №1. За результатами дослідження споживчих уподобань компанія STIHL Україна цього року перемогла у двох номінаціях, отримавши першість в категоріях «Мотопили Року» та «Садова техніка року».

Перемога компанії STIHL у головному бізнес-конкурсі України має особливе значення і для українського представництва, і для компанії в цілому. Вибір користувачів на користь STIHL найціннішій саме тому, що українці намагаються зараз витрачати ресурси вкрай обережно та раціонально, купуючи тільки найнадійніше та безвідмовне обладнання.

Едуард Д’яченко, генеральний директор ТОВ «Андреас Штіль» зазначив під час інтерв’ю: «Ця перемога показала правильність ухвалених у 2022-2023-му роках рішень, підтвердила лідерські позиції компанії на ринку садової техніки, підкреслила нашу надійність як партнера для бізнесу».

Вибір українського споживача на користь бренду STIHL обумовлений, в першу чергу, ґрунтовним підходом виробника до виготовлення високоякісного інструменту, який постачається в комплекті з обов’язковою програмою сервісних послуг та можливістю швидкого доступу до оригінальних запчастин. Мотопили та садова техніка STIHL знаходять своє використання як на приватних ділянках, так і в професійних користувачів – в галузях будівництва, лісозаготівлі або сільського господарства.

Едуард Д’яченко, генеральний директор ТОВ «Андреас Штіль», поділився планам на майбутнє: «Компанія STIHL в Україні планує розширяти асортимент, наприклад, ми виводимо на ринок абсолютно нову серію побутових бензопил, пропонуючи українським споживачам сучасний інструмент за вигідною ціною. Не обійдеться і без дуже популярної в Європі акумуляторної садової техніки. Плануємо розвивати дилерську мережу, посилюючи нашу присутність навіть в невеликих містечках України для того, щоб покупцю було простіше придбати якісний інструмент, розхідні матеріали до нього та зробити сервісне обслуговування».

Гнучка реакція на виклики, стабільна сплата податків, розмір яких у 2023 році сягнув рекордних 195 млн грн (2022 рік – 131 млн грн), підтримка необхідною технікою ДСНС, ЗСУ та прикордонних служб дозволили компанії STIHL з гордістю отримати статус кращого бренду України 2023 року в номінаціях «Садова техніка року» та «Мотопили року». Відтак, можна сміливо казати, що відзнака «Вибір року» є свідченням якості продукції та суспільної користі бренду, який обирають українці.

На високу оцінку заслуговує і відповідальна соціальна позиція компанії. За два роки повномасштабного вторгнення компанія STIHL Україна безкоштовно передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 366 бензорізів та 200 комплектів відповідних запчастин для розбирання завалів. Понад 330 комплектів бензопил від компанії отримали підрозділи Збройних сил та Державної прикордонної служби України.

Додатково для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС підрозділам ДСНС України було передано 120 потужних мотопомп. Потрібну техніку вдалось доставити в Україну всього за 7 днів, і це була найшвидша організація допомоги в історії компанії. Загальна вартість допомоги, яку надала компанія державі у вигляді техніки або запчастин, склала близько 17 млн грн.

Едуард Д’яченко, генеральний директор ТОВ «Андреас Штіль» поділився емоціями під час вручення відзнаки «Вибір року»: «Ми вдячні всім користувачам за вибір та довіру до бренду STIHL. Продовжуємо працювати та робимо все від нас залежне для надійного забезпечення українських споживачів технікою, зазвичай потрібною в житті, а інколи – навіть для життя, а державу – сплаченими податками».