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Мотопили та садова техніка STIHL: вибір №1 серед українських споживачів Новини компаній

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Мотопили та садова техніка STIHL: вибір №1 серед українських споживачів

Щороку в рамках національної премії «Вибір Року» найкращі торгові марки, на які орієнтуються мільйони споживачів по всій Україні, виборюють Статус №1. За результатами дослідження споживчих уподобань компанія STIHL Україна цього року перемогла у двох номінаціях, отримавши першість в категоріях «Мотопили Року» та «Садова техніка року».

Перемога компанії STIHL у головному бізнес-конкурсі України має особливе значення і для українського представництва, і для компанії в цілому. Вибір користувачів на користь STIHL найціннішій саме тому, що українці намагаються зараз витрачати ресурси вкрай обережно та раціонально, купуючи тільки найнадійніше та безвідмовне обладнання.

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Едуард Д’яченко, генеральний директор ТОВ «Андреас Штіль» зазначив під час інтерв’ю: «Ця перемога показала правильність ухвалених у 2022-2023-му роках рішень, підтвердила лідерські позиції компанії на ринку садової техніки, підкреслила нашу надійність як партнера для бізнесу».

Вибір українського споживача на користь бренду STIHL обумовлений, в першу чергу, ґрунтовним підходом виробника до виготовлення високоякісного інструменту, який постачається в комплекті з обов’язковою програмою сервісних послуг та можливістю швидкого доступу до оригінальних запчастин. Мотопили та садова техніка STIHL знаходять своє використання як на приватних ділянках, так і в професійних користувачів – в галузях будівництва, лісозаготівлі або сільського господарства.

Едуард Д’яченко, генеральний директор ТОВ «Андреас Штіль», поділився планам на майбутнє: «Компанія STIHL в Україні планує розширяти асортимент, наприклад, ми виводимо на ринок абсолютно нову серію побутових бензопил, пропонуючи українським споживачам сучасний інструмент за вигідною ціною. Не обійдеться і без дуже популярної в Європі акумуляторної садової техніки. Плануємо розвивати дилерську мережу, посилюючи нашу присутність навіть в невеликих містечках України для того, щоб покупцю було простіше придбати якісний інструмент, розхідні матеріали до нього та зробити сервісне обслуговування».

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Гнучка реакція на виклики, стабільна сплата податків, розмір яких у 2023 році сягнув рекордних 195 млн грн (2022 рік – 131 млн грн), підтримка необхідною технікою ДСНС, ЗСУ та прикордонних служб дозволили компанії STIHL з гордістю отримати статус кращого бренду України 2023 року в номінаціях «Садова техніка року» та «Мотопили року». Відтак, можна сміливо казати, що відзнака «Вибір року» є свідченням якості продукції та суспільної користі бренду, який обирають українці.

На високу оцінку заслуговує і відповідальна соціальна позиція компанії. За два роки повномасштабного вторгнення компанія STIHL Україна безкоштовно передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 366 бензорізів та 200 комплектів відповідних запчастин для розбирання завалів. Понад 330 комплектів бензопил від компанії отримали підрозділи Збройних сил та Державної прикордонної служби України.

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Додатково для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС підрозділам ДСНС України було передано 120 потужних мотопомп. Потрібну техніку вдалось доставити в Україну всього за 7 днів, і це була найшвидша організація допомоги в історії компанії. Загальна вартість допомоги, яку надала компанія державі у вигляді техніки або запчастин, склала близько 17 млн грн.

Едуард Д’яченко, генеральний директор ТОВ «Андреас Штіль» поділився емоціями під час вручення відзнаки «Вибір року»: «Ми вдячні всім користувачам за вибір та довіру до бренду STIHL. Продовжуємо працювати та робимо все від нас залежне для надійного забезпечення українських споживачів технікою, зазвичай потрібною в житті, а інколи – навіть для життя, а державу – сплаченими податками».

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