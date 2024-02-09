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"Будемо робити усе, щоб люди поверталися додому": Зеленський показав відео обміну полоненими

"Будемо робити усе, щоб люди поверталися додому": Зеленський показав відео обміну полоненими

Обмін полоненими 8 лютого

Нарешті хлопці опинилися на рідній землі.

Президент Володимир Зеленський показав кадри повернення додому українських захисників. Він наголосив, що влада продовжить докладати зусиль, щоб обміни продовжувались. 

Відео український лідер оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський показав відео з обміну полоненими

Зеленський показав відео з обміну полоненими

"Україна повертає своїх і робитиме все, щоб обміни продовжувались, щоб наші люди поверталися додому. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає, хто дає цей результат!", – написав Зеленський.

Нагадаємо, 8 лютого Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону. Найстаршому звільненому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20. 

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