"Будемо робити усе, щоб люди поверталися додому": Зеленський показав відео обміну полоненими

Президент Володимир Зеленський показав кадри повернення додому українських захисників. Він наголосив, що влада продовжить докладати зусиль, щоб обміни продовжувались.

Відео український лідер оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський показав відео з обміну полоненими

"Україна повертає своїх і робитиме все, щоб обміни продовжувались, щоб наші люди поверталися додому. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає, хто дає цей результат!", – написав Зеленський.

Нагадаємо, 8 лютого Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону. Найстаршому звільненому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

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