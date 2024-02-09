"Будемо робити усе, щоб люди поверталися додому": Зеленський показав відео обміну полоненими

Нарешті хлопці опинилися на рідній землі.
Президент Володимир Зеленський показав кадри повернення додому українських захисників. Він наголосив, що влада продовжить докладати зусиль, щоб обміни продовжувались.
Відео український лідер оприлюднив у своєму телеграм-каналі.
"Україна повертає своїх і робитиме все, щоб обміни продовжувались, щоб наші люди поверталися додому. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає, хто дає цей результат!", – написав Зеленський.
Нагадаємо, 8 лютого Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону. Найстаршому звільненому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.
Читайте також: