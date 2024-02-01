Падіння Іл-76 під Бєлгородом: Україна зверталася щодо повернення тіл – що кажуть в РФ

За словами Юсова, російський літак міг перевозити і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит.

Україна зверталася до Росії про повернення тіл військовополонених, які нібито перебували на борту збитого Іл-76 і загинули. Проте Москва проігнорувала запит.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це надзвичайно складне і драматичне питання. Вчорашній обмін – це майже завершення того обміну, який мав бути 24 січня, окрім цього списку з 65 людей, яких РФ оголосила загиблими", – каже Юсов.

За його словами, Україна не змінювала статус цих 65 військових – вони вважаються військовополоненими. Представник ГУР уточнив, що Україна зверталася із запитом щодо передавання тіл, проте в РФ не відреагували.

"Залишається актуальною вимога щодо проведення неупередженого міжнародного розслідування. Щодо інформації про загибель, то Україна зверталася з запитами і продовжує це робити щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде", – зазначив представник ГУР.

Він підтвердив, що в останньому обміні не було нікого із цього "списку 65".

"Тим не менш з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", – сказав у коментарі "Суспільному" Юсов.

Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76. В РФ заявили, що на його борту були українські військовополонені.

У ГУР підтвердили, що дійсно тоді мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що не мають інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

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