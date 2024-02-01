Падіння Іл-76 під Бєлгородом: з'явилися перші супутникові знімки

У Мережі з'явилися перші знімки зі супутника, на яких видно місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Світлини опублікували "Схеми"у своєму Telegram-каналі.

Супутникові знімки за 31 січня показала компанія Planet Labs. На них можна побачити місце падіння Іл-76. Зазначається, що залишений судном під час падіння слід простягається приблизно на 500 метрів.

Борт впав 24 січня цього року біля села Яблоново у Бєлгородській області РФ.

Місце падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Місце падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області. / Фото: Telegram / Схеми

Падіння Іл-76

24 січня у Бєлгородській області РФ упав літак Іл-76. Інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблуново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей. Пізніше російські пропагандисти та Міноборони поширили інформацію, що нібито на борту перебували українські військовополонені.

Представник української розвідки Андрій Юсов розповів, що оприлюднений РФ список – це дійсно українці, яких подавали на обмін. Україна змогла підтвердити це. Також Київ наполягає на проведенні міжнародного розслідування.

Втім, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі немає доказів, що літак Іл-76 міг перевозити полонених українців. З його слів, розвідка збирає та ретельно аналізує "всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел".

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