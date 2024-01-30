Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: у ГУР відреагували на останні заяви Москви

Наразі Москва не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту Іл-76, що розбився у Бєлгородській області 24 січня.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Що там були наші полонені - це заява Росії. Поки що лише з їхніх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності щодо передавання тіл з того боку. Тим не менш з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", - наголосив він.

Представник розвідки також наголосив: є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. Втім, за словами Юсова, реакція РФ та обставини катастрофи були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом. Крім того, Москва не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їхньою версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди - це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясувати. Робота триває в цьому напрямку триває",- наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив: немає доказів, що літак Іл-76 міг перевозити полонених українців. З його слів, ГУР збирає та ретельно аналізує "всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел".

Разом з тим українській розвідці повідомляли, що оприлюднений РФ список – це дійсно українці, яких подавали на обмін. Україна змогла підтвердити це.

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