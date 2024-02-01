Падение Ил-76 под Белгородом: появились первые спутниковые снимки

В Сети появились первые снимки со спутника, на которых видно место падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Фотографии опубликовали "Схемы" в своем Telegram-канале.

Спутниковые снимки 31 января показала компания Planet Labs. На них можно увидеть место падения Ил-76. Отмечается, что оставленный судном во время падения следует простираться примерно на 500 метров.

Борт упал 24 января этого года у села Яблоново в Белгородской области.

Место падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области. / Фото: Telegram / Схемы

Падение Ил-76

24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблуново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было якобы около 70 человек. Позже российские пропагандисты и Минобороны распространили информацию, что якобы на борту находились украинские военнопленные.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что обнародованный РФ список – это действительно украинцы, которых подавали на обмен. Украина смогла это подтвердить. Также Киев настаивает на проведении международного расследования.

Впрочем, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что пока нет доказательств, что самолет Ил-76 мог перевозить пленных украинцев. По его словам, разведка собирает и тщательно анализирует "всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников".

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