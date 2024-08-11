Власти Турции сняли блокировку с Instagram: в чем была причина

Власти Турции вчера вечером возобновили доступ к соцсети Instagram после недельной блокировки.

Об этом сообщает Business Standard.

Министр инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу заявил, что представители Instagram согласились соблюдать турецкое законодательство после недельной блокировки платформы.

Они пообещали выполнить требования Турции по уголовным действиям, а также активно сотрудничать с правительством в вопросах цензурирования контента. В частности, все страницы, принадлежащие террористическим организациям, будут закрыты, а контент, пропагандирующий эти организации, удален.

Напомним, 2 августа Турция заблокировала доступ к Instagram. Это решение произошло после критики турецкого чиновника Фахреттина Алтуна, обвинившего платформу в цензуре из-за блокирования постов, выражавших соболезнования по поводу смерти лидера ХАМАС Исмаила Гании.

Девятидневная блокировка Instagram в Турции вызвала протесты среди пользователей и малых предприятий, использующих эту платформу для связи с клиентами. Турция занимает пятое место в мире по количеству пользователей Instagram, с более чем 57 миллионами активных пользователей.

Читайте также: