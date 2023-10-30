Facebook и Instagram введут платную подписку в странах Европы: детали

У пользователей Facebook и Instagram из ЕС и ЕЭЗ появится платная подписка, где не будет рекламы.

Американская компания Meta введет для пользователей в ЕС платные версии Facebook и Instagram, предполагающие отсутствие рекламы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Meta предложит людям в ЕС, ЕЭЗ (Европейской экономической зоны. – Ред.) и Швейцарии платить месячную подписку на использование Facebook и Instagram без какой-либо рекламы. Кроме того, они могут продолжать пользоваться этими услугами бесплатно, одновременно просматривая релевантную для них рекламу", – говорится в сообщении.

Начиная с ноября, пользователи смогут выбрать, продолжать ли пользоваться Facebook или Instagram бесплатно с рекламой или подписаться, чтобы прекратить просмотр рекламы, сообщает Meta.

Стоимость будет варьироваться от 9,99 евро в месяц в Интернете до 12,99 евро в iOS и Android. Подписка будет касаться всех связанных аккаунтов пользователей в Facebook и Instagram.

Начиная с 1 марта 2024 года для дополнительных аккаунтов будет взиматься дополнительная плата в размере 6 евро в месяц за веб-версию и 8 евро в месяц за мобильный доступ.

Таким образом, компания пытается выполнить требования ЕС относительно конфиденциальности (а именно сбора данных для таргета рекламы).

"Мы уважаем дух и цель этих развивающихся европейских правил и стремимся их придерживаться", — говорят в Meta.

Эти услуги пока не актуальны для жителей Украины, ими смогут воспользоваться только наши соотечественники, проживающие в странах ЕС и ЕЭС.

Соцсетями можно будет по-прежнему пользоваться бесплатно, однако настройки рекламы останутся неизменными.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия расследует нарушение Facebook и Twitter закона ЕС о модерации контента из-за войны в Израиле.

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