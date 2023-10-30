Facebook і Instagram запровадять платну підписку у країнах Європи: деталі

У користувачів Facebook та Instagram з ЄС та ЄЕЗ з’явиться платна підписка, де не буде реклами.

Американська компанія Meta запровадить для користувачів у ЄС платні версії Facebook та Instagram, які передбачають відсутність реклами.

Про це передає пресслужба компанії.

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"Meta запропонує людям у ЄС, ЄЕЗ (Європейської економічної зони. – Ред.) та Швейцарії платити місячну підписку на використання Facebook та Instagram без будь-якої реклами. Крім того, вони можуть продовжувати користуватися цими послугами безкоштовно, одночасно переглядаючи релевантну для них рекламу", – йдеться в повідомленні.

Починаючи з листопада, користувачі зможуть вибрати, чи продовжувати користуватися Facebook або Instagram безкоштовно з рекламою, або підписатися, щоб припинити перегляд реклами, повідомляє Meta.

Вартість варіюватиметься від 9,99 євро на місяць в Інтернеті до 12,99 євро на iOS і Android. Підписка стосуватиметься всіх пов’язаних облікових записів користувачів у Facebook і Instagram.

Починаючи з 1 березня 2024 року, для додаткових облікових записів стягуватиметься додаткова плата в розмірі 6 євро на місяць за веб-версію та 8 євро на місяць за мобільний доступ.

Таким чином компанія намагається виконати вимоги ЄС щодо конфіденційності (а саме збору даних для таргету реклами).

"Ми поважаємо дух і мету цих європейських правил, що розвиваються, і прагнемо їх дотримуватися", — кажуть в Meta.

Зауважимо, що ці послуги поки не актуальні для жителів України, ними зможуть скористатися лише наші співвітчизники, які проживають у країнах ЄС та ЄЕЗ.

Соцмережами можна буде, як і раніше, користуватися безкоштовно, проте налаштування реклами залишаться незмінними.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розслідує порушення Facebook і Twitter закону ЄС про модерацію контенту через війну в Ізраїлі.

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