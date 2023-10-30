Facebook і Instagram запровадять платну підписку у країнах Європи: деталі

У користувачів Facebook та Instagram з ЄС та ЄЕЗ з’явиться платна підписка, де не буде реклами.
Американська компанія Meta запровадить для користувачів у ЄС платні версії Facebook та Instagram, які передбачають відсутність реклами.
Про це передає пресслужба компанії.
"Meta запропонує людям у ЄС, ЄЕЗ (Європейської економічної зони. – Ред.) та Швейцарії платити місячну підписку на використання Facebook та Instagram без будь-якої реклами. Крім того, вони можуть продовжувати користуватися цими послугами безкоштовно, одночасно переглядаючи релевантну для них рекламу", – йдеться в повідомленні.
Починаючи з листопада, користувачі зможуть вибрати, чи продовжувати користуватися Facebook або Instagram безкоштовно з рекламою, або підписатися, щоб припинити перегляд реклами, повідомляє Meta.
Вартість варіюватиметься від 9,99 євро на місяць в Інтернеті до 12,99 євро на iOS і Android. Підписка стосуватиметься всіх пов’язаних облікових записів користувачів у Facebook і Instagram.
Починаючи з 1 березня 2024 року, для додаткових облікових записів стягуватиметься додаткова плата в розмірі 6 євро на місяць за веб-версію та 8 євро на місяць за мобільний доступ.
Таким чином компанія намагається виконати вимоги ЄС щодо конфіденційності (а саме збору даних для таргету реклами).
"Ми поважаємо дух і мету цих європейських правил, що розвиваються, і прагнемо їх дотримуватися", — кажуть в Meta.
Зауважимо, що ці послуги поки не актуальні для жителів України, ними зможуть скористатися лише наші співвітчизники, які проживають у країнах ЄС та ЄЕЗ.
Соцмережами можна буде, як і раніше, користуватися безкоштовно, проте налаштування реклами залишаться незмінними.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розслідує порушення Facebook і Twitter закону ЄС про модерацію контенту через війну в Ізраїлі.
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