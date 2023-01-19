Facebook та Instagram пообіцяли не блокувати контент про "Азов" - Мінцифри

Федоров впевнений, що завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиги "азовців".
У компанії Meta пообіцяли не блокувати будь-яку інформацію про полк "Азов" та розблокувати сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Він розповів, що команда Мінцифри домовилася про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі.
"Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів. Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк Азов", - написав міністр.
Федоров подякував Meta за "важливе рішення змінити політику модерування щодо України", зокрема щодо полку "Азов".
"Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв", - зауважив він.
Нагадаємо, ЄС заборонить Facebook та Instagram збирати особисті дані користувачів для реклами.
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