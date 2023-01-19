Facebook та Instagram пообіцяли не блокувати контент про "Азов" - Мінцифри

Федоров впевнений, що завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиги "азовців".

У компанії Meta пообіцяли не блокувати будь-яку інформацію про полк "Азов" та розблокувати сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Він розповів, що команда Мінцифри домовилася про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі.

"Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів. Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк Азов", - написав міністр.

Федоров подякував Meta за "важливе рішення змінити політику модерування щодо України", зокрема щодо полку "Азов".

"Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв", - зауважив він.

Нагадаємо, ЄС заборонить Facebook та Instagram збирати особисті дані користувачів для реклами.

Пробрався до оточеної "Азовсталі" на підмогу: у Києві прощаються з 28-річним азовцем

Читайте також: