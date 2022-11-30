Facebook заблокував допис з привітанням командувача Повітряних сил ЗСУ

Пресслужбба була змушена редагувати пост, замінивши "некоректні" вислови, щоб він був опублікований у Facebook заново.

Facebook заблокував допис із вітанням командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука до Дня радіотехнічних військ.

Про це повідомила прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

"Facebook заблокував допис із вітанням командувача Повітряних Сил ЗСУ до Дня радіотехнічних військ. Агенти Московії тепер усюди", - йдеться у повідомленні.

Пост опублікували о 06:10, а станом на 11:00 він уже був заблокований.

Пізніше пресслужба дещо відредагувала пост і опублікувала заново. Вислів "ефективна утилізація російської нечисті в повітрі" замінили на "утилізацію ворога", а "здичавілий русскій мір" на "руzzкій мір". У Телеграм залишилася попередня нередагована версія привітання.

Нагадаємо, що компанія Meta (соцмережі Facebook та Instagram) продовжує цензурувати український контент, який висвітлює війну, розв’язану Росією. Це викликає справедливе обурення україців.

Голова Мінцифри Михайло Федоров навіть звертався до компанії з проханням розблоковувати українських блогерів або медіа, які були обмежені модераторами.

Які соцмережі й месенджери безпечні та за які слова блокує Facebook та Instagram

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