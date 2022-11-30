Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як підвищити температуру в приміщенні за допомогою "шамотки"

Дата публікації
Перегляди
610
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як підвищити температуру в приміщенні за допомогою "шамотки"

Як зігрітися за допомогою шамотної цегли

Як найдешевшим способом підвищити температуру в приміщенні на декілька градусів, читайте в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо як зігрітися коли не має електроенергії за допомогою газової плити та цегли. Найдешевший спосіб, адже цеглина обійдеться близько 20 грн  Цей спосіб підійде для тих українців, у яких є газова плита. 

 Спосіб, який українці найменували обігрівом за допомогою  "шамотки" отримав таку назву через цеглу, яку потрібно використовувати для цього. Весь секрет якраз в цеглині. Для обігріву потрібно використовувати шамотну цеглу. Так називається вогнетривка цегла, яка серед усього різноманіття цегл відрізняється найбільшою стійкістю до високих температур, а також до температурних перепадів.  Вона не лише витримує високу температуру, а й дуже довго тримає тепло.

Як зігрітисяза допомогою цегли / ©
Як зігрітисяза допомогою цегли

Як підвищити температуру за допомогою "шамотки"

  • Цеглу потрібно покласти на газову конфорку з невеликим вогнем.
  • Далі поступово збільшити газ.
  • Цегла нагріватиметься і перетвориться в таку собі піч, яка дозволить трохи зігрітися. Можна використовувати декілька таких цеглин
  • Подібним чином можна нагріти цеглину і в духовці

Дуже важливо — при використанні "шамотки" провітрювати квартиру, будинок, тому що можна вчадіти. 

 Читайте також:

  •  

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Актуальні запити
Дата публікації
Перегляди
610
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація