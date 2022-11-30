Як підвищити температуру в приміщенні за допомогою "шамотки"

Як найдешевшим способом підвищити температуру в приміщенні на декілька градусів, читайте в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо як зігрітися коли не має електроенергії за допомогою газової плити та цегли. Найдешевший спосіб, адже цеглина обійдеться близько 20 грн Цей спосіб підійде для тих українців, у яких є газова плита.

Спосіб, який українці найменували обігрівом за допомогою "шамотки" отримав таку назву через цеглу, яку потрібно використовувати для цього. Весь секрет якраз в цеглині. Для обігріву потрібно використовувати шамотну цеглу. Так називається вогнетривка цегла, яка серед усього різноманіття цегл відрізняється найбільшою стійкістю до високих температур, а також до температурних перепадів. Вона не лише витримує високу температуру, а й дуже довго тримає тепло.

Як зігрітисяза допомогою цегли

Як підвищити температуру за допомогою "шамотки"

Цеглу потрібно покласти на газову конфорку з невеликим вогнем.

Далі поступово збільшити газ.

Цегла нагріватиметься і перетвориться в таку собі піч, яка дозволить трохи зігрітися. Можна використовувати декілька таких цеглин

Подібним чином можна нагріти цеглину і в духовці

Дуже важливо — при використанні "шамотки" провітрювати квартиру, будинок, тому що можна вчадіти.

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