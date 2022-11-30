Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро – ЗМІ

Таке рішення пов’язане з тим, що Угорщина не до кінця ухвалила 17 реформ, узгоджених з ЄС протягом літа.

У середу, 30 листопада, Європейська комісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро через проблеми з верховенством права.

Про це повідомляє Euronews.

Будапешт мав до 19 листопада ухвалити 17 реформ, узгоджених з виконавчою владою ЄС протягом літа, щоб уникнути заморожування, яким загрожує Брюссель у рамках свого механізму верховенства права.

"Хоча низка реформ була здійснена або триває, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів для виправлення ситуації", –заявила Комісія.

Єврокомісія вирішила зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня про призупинення 65% зобов’язань за трьома операційними програмами на суму 7,5 млрд євро.

Країни ЄС повинні проголосувати за схвалення рекомендацій Єврокомісії більшістю голосів.

Очікується, що голосування відбудеться не раніше 6 грудня, коли в Брюсселі зберуться міністри економіки країн ЄС.

Фінський депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа , який є членом Комітету Європейського парламенту з бюджетного контролю, привітав рішення Комісії заморозити кошти як "історичний момент для верховенства права".

"В уряду Угорщини було багато часу, щоб реалізувати необхідні заходи, але він зробив недостатньо. Я радий, що Комісія дійшла такого ж висновку, як і ми в Європейському парламенті. Тепер на державах-членах ЄС лежить обов’язок підтвердити те ж саме. Якщо гроші громадян ЄС не можуть бути захищені від зловживань, то їх неможливо виплатит", - сказав він у заяві.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує заблоковані активи Росії та олігархів віддати на відбудову України.

Підтимка Угорщиною Росії попри її агресію в Україні

Навіть після повномасштабного вторгнення Путіна до України Угорщина підтримує хороші дипломатичні відносини з Росією.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана називають другом російського диктатора Путіна.

Орбан також закликав скасувати санкції проти Росії, заявивши, що нібито антиросійські санкції заважають економічному розвитку Європейського Союзу.

21 листопада очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вилетів до Сочі, аби взяти участь формі "Атомекспо", який організувала російська енергетична компанія "Росатом".

МЗС Угорщини не погоджується на проведення Комісії Україна-НАТО, доки Київ не поверне права угорській нацменшості.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан веде гру з Європейським союзом. Щобільше – у ній використовує Україну як заручницю.

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