Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО з 2017 року.

МЗС Угорщини не погоджується на проведення Комісії Україна-НАТО, доки Київ не поверне права угорській нацменшості.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

"Ми не погодимося на проведення Комісії Україна-НАТО, доки Київ не поверне права угорській нацменшості", - заявили цього разу у МЗС країни.

Додамо, що речник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що участь українського міністра закордонних справ в засіданні Комісії Україна-НАТО у Бухаресті (Румунія) блокується Угорщиною з 2017 року, тому "про раптову зміну формату не йдеться".

Для формального подолання угорського вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України.

"Під час зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури", - розповів Ніколенко у коментарі "Європейській Правді".

Зустріч очільників МЗС країн НАТО відбувається у Бухаресті 29-30 листопада.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан веде гру з ЄС.

Раніше Орбан відвідав товариський футбольний матч Угорщина-Греція з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини". До її складу увійшли території України та Румунії.

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