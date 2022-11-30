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Турецька компанія готова розмістити біля Одеси плавучі електростанції

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Турецька компанія готова розмістити біля Одеси плавучі електростанції

Фото: соцмережі

Три спеціальні судна можуть генерувати електроенергію, достатню для забезпечення 1 млн абонентів.

Для подолання енергетичної кризи в Україні, зумовленої російськими ракетними ударами, турецька компанія Karpowership пропонує судна-електростанції.

Про це повідомляє турецьке видання Nikkei Asia.

Представник компанії Зейнеп Гарезі повідомив, що йдуть переговори про відправку плавучих "потужних кораблів" в Україну для постачання електроенергії. Три таких судна можуть забезпечити електроенергією до 1 мільйона абонентів.

Гарезі припустив, що угода, якщо її буде досягнуто, може потребувати підтримки ООН.

"Я думаю, що нам знадобиться зелене світло на рівні Організації Об’єднаних Націй, щоб реалізувати це, з такими ж виключеннями, як і угоду про зерно", - сказав він, маючи на увазі угоду, укладену за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволила Україні експортувати зерно морем із Одеси без втручання Росії.

За його словами, реалізувати угоду можна буде ще цього року. 

"Кораблі готові та введені в експлуатацію. Ми можемо розгорнути їх уже через три тижні", - сказав він.

Karpowership заявляє про найбільший у світі флот таких суден і готова відправити три з них до берегів Одеси

Нагадаємо, дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився і станом на ранок 30 листопада становив 27%. Вчора дефіцит був на рівні 30%.

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Дата публікації
Перегляди
412
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