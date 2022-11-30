Турецька компанія готова розмістити біля Одеси плавучі електростанції

Три спеціальні судна можуть генерувати електроенергію, достатню для забезпечення 1 млн абонентів.

Для подолання енергетичної кризи в Україні, зумовленої російськими ракетними ударами, турецька компанія Karpowership пропонує судна-електростанції.

Про це повідомляє турецьке видання Nikkei Asia.

Представник компанії Зейнеп Гарезі повідомив, що йдуть переговори про відправку плавучих "потужних кораблів" в Україну для постачання електроенергії. Три таких судна можуть забезпечити електроенергією до 1 мільйона абонентів.

Гарезі припустив, що угода, якщо її буде досягнуто, може потребувати підтримки ООН.

"Я думаю, що нам знадобиться зелене світло на рівні Організації Об’єднаних Націй, щоб реалізувати це, з такими ж виключеннями, як і угоду про зерно", - сказав він, маючи на увазі угоду, укладену за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволила Україні експортувати зерно морем із Одеси без втручання Росії.

Турецька компанія Karpowership для часткового подолання енергетичної кризи в Україні пропонує судна-електростанції, - Nikkei Asia



«Обговорюємо з керівництвом «Укренерго» розміщення поряд з Одесою трьох суден-електростанцій загальною потужністю 300 мВт. Можна забезпечити pic.twitter.com/3MO8rgNdF5 — КОРОНАВІРУС ☢️ОДЕСА (@Odessa_news36) November 30, 2022

За його словами, реалізувати угоду можна буде ще цього року.

"Кораблі готові та введені в експлуатацію. Ми можемо розгорнути їх уже через три тижні", - сказав він.

Karpowership заявляє про найбільший у світі флот таких суден і готова відправити три з них до берегів Одеси

Нагадаємо, дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився і станом на ранок 30 листопада становив 27%. Вчора дефіцит був на рівні 30%.

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