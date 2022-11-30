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Турецкая компания готова разместить возле Одессы плавучие электростанции

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
4598
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Турецкая компания готова разместить возле Одессы плавучие электростанции

Фото: соцмережі

Три специальных судна могут генерировать электроэнергию, достаточную для обеспечения 1 млн абонентов.

Для преодоления энергетического кризиса в Украине, вызванного российскими ракетными ударами, турецкая компания Karpowership предлагает суда-электростанции.

Об этом сообщает турецкое издание Nikkei Asia.

Представитель компании Зейнеп Гарези сообщил, что идут переговоры об отправке плавучих "мощных кораблей" в Украину для снабжения электроэнергией. Три таких судна могут обеспечить электроэнергией до 1 миллиона абонентов.

Гарези предположил, что соглашение, если оно будет достигнуто, может потребовать поддержки ООН.

"Я думаю, что нам понадобится зеленый свет на уровне Организации Объединенных Наций, чтобы реализовать это, с такими же исключениями, как и соглашение о зерне", — сказал он, имея в виду соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, которое разрешила Украине экспортировать зерно по морю из Одессы без вмешательства России.

По его словам, реализовать соглашение можно будет в этом году.

"Корабли готовы и введены в эксплуатацию. Мы можем развернуть их уже через три недели", — сказал он.

Karpowership заявляет о крупнейшем в мире флоте таких судов и готова отправить три из них к берегам Одессы

Напомним, дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился и по состоянию на утро 30 ноября составил 27%. Вчера дефицит был на уровне 30%.

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Дата публикации
Просмотры
4598
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