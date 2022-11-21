Очільник МЗС Угорщини Сіярто поїхав на форум "Росатома" до Сочі

Російська корпорація будуватиме новий блок на АЕС в Угорщині.

Керівник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вилетів до Сочі, аби взяти участь формі "Атомекспо", який організувала російська енергетична компанія "Росатом".

Про це очільник МЗС Угорщини написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ніч ще далеко не закінчилася, але нам треба йти. Вранці у мене зустріч в Сочі. "Атомекспо" – одна з найважливіших зустрічей атомної галузі. В умовах глобальної енергетичної кризи для країни безпрецедентно важливо мати можливість виробляти необхідну кількість енергії. Атомна електростанція "Пакш" відіграє ключову роль у нашій енергетичній безпеці" – йдеться у дописі.

Угорщина не підтримує антиросійські санкції

Навіть після повномасштабного вторгнення Путіна до України Угорщина підтримує хороші дипломатичні відносини з Росією. Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана називають другом російського диктатора Путіна.

Нещодавно Петер Сіярто в ефірі одного з місцевих телеканалів заявив, що Угорщина відмовилася тренувати українських військових у межах місії ЄС, а також не фінансуватиме цю тренувальну місію.

У п’ятницю, 14 жовтня, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан знову розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, назвавши їх “невдалими”.

Орбан також закликав скасувати санкції проти Росії, заявивши, що нібито антиросійські санкції заважають економічному розвитку Європейського Союзу.

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