Российская корпорация построит новый блок на АЭС в Венгрии.

Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вылетел в Сочи, чтобы принять участие в форме "Атомэкспо", организованной российской энергетической компанией "Росатом".

Об этом глава МИД Венгрии написал на своей странице в Facebook.

"Ночь еще далеко не закончилась, но нам нужно идти. Утром у меня встреча в Сочи. "Атомэкспо" – одна из важнейших встреч атомной отрасли. В условиях глобального энергетического кризиса для страны беспрецедентно важно иметь возможность производить необходимое количество энергии. Атомная электростанция "Пакш" играет ключевую роль в нашей энергетической безопасности" — говорится в сообщении.

Венгрия не поддерживает антироссийские санкции

Даже после полномасштабного вторжения Путина в Украину Венгрия поддерживает хорошие дипломатические отношения с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называется другом российского диктатора Путина.

Недавно Петер Сийярто в эфире одного из местных телеканалов заявил, что Венгрия отказалась тренировать украинских военных в рамках миссии ЕС, а также не будет финансировать эту тренировочную миссию.

В пятницу, 14 октября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова раскритиковал санкции Евросоюза против России, назвав их "неудачными".

Орбан также призвал отменить санкции против России, заявив, что якобы антироссийские санкции мешают экономическому развитию Европейского Союза.

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