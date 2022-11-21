"Ми вистоїмо": Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи (відео)

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

Відеопривітання глава держави опублікував у Telegram.

Повний текст виступу Зеленського:

Шановні громадяни України!

Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода – це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне.

Дорогий народе!

Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно один рік тому. Що відтоді змінилося? Чимало. В нашій країні, Європі й усьому світі. Але дещо лишається незмінним. Це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності, нерозривно сплетені, як правий і лівий береги Дніпра. Як синій і жовтий кольори. Як слова Чубинського й музика Вербицького. Як дві нитки візерунка на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код. Це гідність і свобода.

Ми завжди про це пам'ятали й не маємо права забути. Завжди це цінували й не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізналися, що ми можемо. Це побачили друзі й вороги. Союзники й партнери. Переконалися ми самі. Хтось – укотре. Дехто – вперше. Але всі разом ми довели й продовжуємо доводити, що гідність і свобода для нас – свято. Це залишилося незмінним. І всі побачили, на що здатні українці.

Усі побачили, які в нас захисники й захисниці. Як можна дати відсіч одній із найбільших армій світу й стати однією з найкращих армій світу. Хтось скаже: звучить гучно. Так. Наше військо звучить гучно. І останні вісім років. І останні дев'ять місяців. Коли до загартованих бійців приєднуються музиканти, актори, олімпійські чемпіони, айтівці, науковці, бізнесмени. Сотні тисяч українців, які не сіли в літак, а стали в чергу до військкомату. І пліч-о-пліч стали на захист нашої мрії. Навіки вільної України.

І всі побачили, на що здатні наші цивільні. Всі побачили, які в нас громадяни! Як можна ставати живою стіною на шляху військових колон окупанта, голіруч спиняти й розвертати ворожі танки й БТРи. Попри постріли та шумові гранати виходити на мітинги в окупації. Берегти український прапор і дочекатися ЗСУ. Затопити своє село, щоб не дати оркам проходу на Київ. Збити російський безпілотник банкою консервації. Дати окупантам насіння, щоб на місці, де вони згинуть, соняшники проросли.

І всі побачили, які в нас лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери. Як можна бути на чергуванні кілька тижнів поспіль. Витягати з поля бою десятки поранених. Оперувати під бомбами й кулями. Під бомбами й кулями провести посівну та зібрати врожай. Читати лекції студентам онлайн, в окопі. Отримати диплом бакалавра онлайн, в окопі.

Усі побачили, які в нас волонтери й небайдужі люди. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все. Купити все. Привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все. І в кожному селі варили борщі в банках і закривали тушкованку на фронт, бо ми згоріли б від сорому, якби наші воїни їли прострочені пайки, як орки.

Ми готові віддати останнє, щоб український воїн виглядав гідно. Воював гідно. Перемагав гідно. І всі побачили, який у нас бізнес. Не олігархи, а сучасний, креативний, людяний і відповідальний бізнес. Як можна свій офіс, готель чи спортзал перетворити на прихисток для переселенців. Як бренди модного взуття шиють армійські черевики. Дизайнери жіночих суконь – бронежилети. Виробник садових меблів виготовляє їжаки. Зіркова модель готує їжу для бійців і біженців. Телеведуча робить "Бандера-смузі". Доктор наук сортує "гуманітарку" в Польщі. А оперний співак евакуює на своєму авто сотні людей.

Всі побачили, які в нас діти. Як вони відмовляються від смартфонів і ґаджетів, щоб передати кошти на армію. Як миють машини та продають малюнки, збираючи на ЗСУ. Як хлопчик втікає з дому, щоб записатись у ТрО. Як дівчинка з простріленими ногами 15 кілометрів веде авто, щоб вивезти чотирьох поранених дорослих.

Усі побачили, який у нас народ! Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідності. Мужності. Віри в себе. І об'єдналися. Щоб не втратити волю. Не втратити незалежність. Не втратити Україну.

Можемо залишитися без грошей. Без бензину. Без гарячої води. Без світла. Але не без волі. І це залишається незмінним.

Так, ми заплатили й продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя й хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться.

Дорогий народе!

Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно один рік тому. Що відтоді змінилося? Чимало. На нашій землі з'явилися воронки. У наших містах і селах – блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо.

Всі. Різні. Але українці й українки. Захисники й захисниці. Всі, xто знає: треба бути гідним, а не здаватися. Бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність. А тому – свободу!

Це залишається незмінним. Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо!

І в День Гідності та Свободи зберемось на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України. У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне. Те, що лишилося незмінним. І залишиться незмінним.

Слава Україні!

Слава Україні!

Нагадаємо, 21 листопада в Україні святкують державне свято – День Гідності та Свободи. Воно було започатковане Указом Президента країни від 13 листопада 2014 року.

Історія свята бере свій початок 2005 року, коли тодішній президент України Віктор Ющенко заснував свято "День свободи", встановивши дату його святкування 22 листопада. Воно було встановлено на згадку про "Помаранчеву революцію", яка розпочалася 22 листопада 2004 року. Започаткування нового свята мало підкреслити важливість подій листопада 2004 року для історичної долі України.

2011 року президент-втікач Віктор Янукович скасував Указ попереднього глави держави та встановив нове свято: "День соборності та свободи". Це свято відзначалося 22 січня і об'єднало два свята, що існували до того моменту: "День соборності України" і "День свободи". Але вже 2014 року президент Петро Порошенко скасував Указ Януковича, відновивши "День соборності України" та заснувавши "День Гідності та Свободи".

Дата ж свята змістилася з 22 листопада на день раніше у зв'язку з тим, що нове свято орієнтоване не лише на події "Помаранчевої революції" 2004 року, але насамперед на дату початку подій 2013 року - Революції Гідності.