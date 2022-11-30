Как повысить температуру в помещении с помощью "шамотки"

Как самым дешевым способом повысить температуру в помещении на несколько градусов, читайте в материале ТСН.ua

Рассказываем, как согреться, когда нет электроэнергии, с помощью газовой плиты и кирпича. Это самый дешевый способ, ведь кирпич обойдется около 20 грн. Этот способ подойдет для тех украинцев, у которых есть газовая плита.

Способ, который украинцы наименовали обогревом с помощью "шамотки", получил такое название благодаря кирпичу, который используется для этого. Весь секрет как раз в кирпиче. Для обогрева нужно использовать шамотный кирпич. Так называется огнеупорный кирпич, который среди всего их многообразия отличается наибольшей стойкостью к высоким температурам, а также к температурным перепадам. Он не только выдерживает высокую температуру, но очень долго держит тепло.

Как согреться с помощью кирпича

Как повысить температуру с помощью "шамотки"

Кирпич нужно положить на газовую конфорку с маленьким огнем.

Далее постепенно увеличить газ.

Кирпич будет нагреваться и превратится в некую печь, которая позволит немного согреться. Можно использовать несколько таких кирпичей.

Подобным образом можно нагреть кирпич и в духовке.

Очень важно – при использовании "шамотки" проветривать квартиру, дом, потому что можно угореть.

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