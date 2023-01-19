Facebook и Instagram пообещали не блокировать контент об "Азове" — Минцифры

Федоров уверен, что благодаря этому миллионы людей в мире будут знать о подвигах "азовцев".

В компании Meta пообещала не блокировать какую-либо информацию о полке "Азов" и разблокировать сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он рассказал, что команда Минцифры договорилась об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе.

"Facebook и Instagram стали мощными инструментами для донесения правды о войне до всего мира. Команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по сотрудничеству. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов. Но самой острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке Азов", – написал министр.

Федоров поблагодарил Meta за "важное решение изменить политику модерирования по Украине", в частности по полку "Азов".

"Благодаря этому миллионы людей в мире будут знать о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда потеряет аргумент для обвинения украинских героев", — отметил он.

Напомним, ЕС запретит Facebook и Instagram собирать личные данные пользователей для рекламы.

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