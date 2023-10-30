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Росіяни вдарили по кладовищу у передмісті Херсона: є жертви

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росіяни вдарили по кладовищу у передмісті Херсона: є жертви

Наслідки обстрілу Херсона / Фото: Херсонська обласна прокуратура

До лікарні госпіталізували 62-річного чоловіка.

Російські окупаційні війська у понеділок, 30 жовтня, обстріляли кладовище у Кіндійці. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще один місцевий житель – поранений. 

"До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу",- йдеться у повідомленні.

Додамо, сьогодні в обід, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

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Дата публікації
Перегляди
436
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